ЄС і п’ять країн «Коаліції охочих» сформували спільну команду для переговорів про мир в Україні

Європейський Союз на переговорах про завершення війни в Україні представлятиме команда, до якої увійдуть Єврокомісія, Рада ЄС та пʼять країн «Коаліції охочих» (E5): Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками неформального засідання Європейської ради в Дубліні, передає кореспондентка «Бабеля».

Відповідаючи на запитання, чому Європу представлятиме не одна людина, а ціла делегація, Кошта зазначив, що такий формат є звичним для міжнародних переговорів.

«Послухайте, ось лише один приклад. Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири людини. Це нормально», — сказав він на пресконференції за підсумками засідання європейських лідерів.

За словами Кошти, європейська команда працюватиме скоординовано, щоб відстоювати спільну позицію в переговорах про майбутнє України та безпеку континенту.

Він наголосив, що лише Україна має право вирішувати питання власної території та суверенітету. Водночас Європейський Союз відіграватиме ключову роль у формуванні європейського майбутнього України, її відбудові та економічному розвитку.

Безпекові гарантії, за словами президента Євроради, мають обговорювати країни «Коаліції охочих» у тісній координації з НАТО.