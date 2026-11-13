Німеччина виділяє Україні додатково €200 млн на зимову допомогу. На що їх спрямують

Уряд Німеччини додатково надає Україні €200 мільйонів підтримки на підготовку до зими. З такою заявою виступили Міністерство закордонних справ та Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Кошти мають надійти найближчим часом — це рішення вже ухвалив Бюджетний комітет німецького Бундестагу.

Зокрема, кошти спрямують на стабільну подачу електроенергії, тепла й води, роботу шкіл і дитсадків, потреби аграрного сектора та цивільного захисту. Гуманітарну допомогу спрямують насамперед українцям з прифронтових територій, внутрішньо переміщеним особам та біженцям у сусідніх країнах, зокрема Молдові.