У Запоріжжі 50 постраждалих через удар РФ по багатоповерхівці. Загинув рятувальник, який приїхав розбирати завали

У Запоріжжі росіяни вдарили по багатоповерхівці — 50 людей постраждали, серед них восьмеро дітей. Загинув рятувальник — на нього впала бетонна плита, коли він розбирав завали на місці атаки.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

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Крім цього, на Сумщині під ударом був житловий сектор, цивільний транспорт та обʼєкти інфраструктури. Поранені троє людей. У Шостці через атаки РФ відсутнє енерго-, водо- і теплопостачання.

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На Чернігівщині через російську атаку виникла пожежа на АЗС. Минулося без постраждалих.

На Миколаївщині російський дрон влучив по одному з підприємств агрохолдингу «Кернел». Через це стався витік соняшникової олії на території понад 3 500 м².