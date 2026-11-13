У Німеччині затвердили масштабну реформу розвідки. У виняткових випадках дозволять вербувати неповнолітніх

Німецький Бундестаг погодив масштабну реформу розвідувальних служб країни — це, зокрема, надасть можливість Федеральній розвідувальній службі (BND) та Федеральному відомству із захисту конституції (BfV) здійснювати диверсії за кордоном та прослуховувати телефонні розмови.

Про це повідомляє Die Welt.

Німецькі розвідслужби до цього часу мали значно менше повноважень, ніж розвідувальні органи інших країн Європи та США. Такі обмеження запровадили, щоб не допустити повторення зловживань нацистського режиму.

Тепер розвідувальні служби Німеччини можуть здійснювати кібератаки, щоб порушувати роботу інфраструктури противників, перенаправляти інтернет-трафік, видаляти дані, які планують використати для атак, і поширювати неправдиву інформацію. Водночас для Федерального відомства з охорони конституції такі операції можливі лише за умови, якщо ці завдання не може виконати поліція. У виняткових випадках спецслужби також зможуть вербувати неповнолітніх.

Якщо німецькі агенти знайдуть викрадені дані на серверах іноземних хакерів, вони зможуть за певних умов самостійно їх видаляти. Раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини переважно збирала інформацію. Тепер їй дозволять самостійно діяти.

Однак ці інструменти можна буде застосовувати лише тоді, коли іншим способом усунути прогалини в безпеці неможливо. Наприклад, коли інформацію від іноземних партнерських спецслужб заборонять передавати поліції.