Новини

У застосунку «Повітряна тривога» запровадили авторизацію через «Дію». Це зробили на вимогу Сил оборони

Автор:
Христина Піцуряк
Дата:

Авторизацію через «Дію» запровадили в застосунку «Повітряна тривога» на вимогу Сил оборони. Так хочуть обмежити доступ до даних про рух російських цілей лише для верифікованих користувачів.

Про це повідомили в Мінцифри.

У Мінцифри уточнили, що «Дія» не передає застосунку персональних даних, а «Повітряна тривога» не збирає і не зберігає особисту інформацію.

Авторизація потрібна лише для відстеження руху цілей. Щоб переглядати рівні небезпеки, отримувати сповіщення про тривогу чи шукати укриття на мапі, заходити через «Дію» не потрібно.

  • 2 листопада застосунок «Повітряна тривога» зазнав кібератаки. Деякі українці отримали фейкові сповіщення про ядерну або радіаційну небезпеку. У Повітряних силах запевнили, що жодної загрози не було.
  • Наступного дня Україна зламала застосунок російського МНС. Тоді росіянам приходили попередження про ядерний удар і заклики ховатися в підвалах. В інтервʼю PBS News президент Володимир Зеленський зазначав, що це була відповідь на злам українського застосунку «Повітряна тривога».