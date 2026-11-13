В Естонії пожартували, що «можна було б зняти телешоу» про вибір переговірника від ЄС на перемовинах з РФ

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал пожартував що «можна було б зняти телешоу» про суперечки лідерів під час вибору переговірника від Євросоюзу на перемовинах з Росією про завершення війни в Україні.

Про це пише Politico.

Є щонайменше три табори. Перший за Антоніу Кошту — голову Європейської Ради. Його кандидатуру підтримують Естонія, Італія, Люксембург і Польща. Прихильники вважають, що посада дає йому мандат представляти всіх лідерів ЄС.

Водночас Франція та Німеччина не хочуть поступатися власними місцями Брюсселю. Париж має особливу вагу в переговорах: Франція — постійний член Ради безпеки ООН і єдина країна ЄС із ядерним арсеналом. Канцлер Фрідріх Мерц наполягає на форматі за участю Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

А от Кая Каллас, головна дипломатка ЄС, має найменше прихильників. Її жорстка позиція щодо РФ може зробити її неприйнятною для Кремля. Водночас інші дипломати вважають це перевагою: Путін не повинен обирати, з ким йому зручно вести переговори.

На тлі цього Володимир Зеленський закликав Європу не зволікати: визначитися з представником для переговорів потрібно вже в листопаді.

Пошуки перемовника з РФ від Європи

У січні Politico з посиланням на джерела писало про те, що члени ЄС хочуть призначити перемовника з Путіним щодо України, бо Вашингтон може укласти секретну угоду з Москвою, не враховуючи позиції Європи. Ще тоді потенційним кандидатом на цю роль вважали Стубба.

Вже згодом, 9 травня, Путін заявляв, що найкращим кандидатом на роль перемовника з РФ від Євросоюзу був би ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, який обіймав посаду з 1998 до 2005 року.

Незабаром голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Шредер не має права представляти інтереси Європи на переговорах, бо він просував інтереси російських державних компаній.