Bloomberg: ЄС запровадить додаткові банківські та енергетичні санкції проти Росії

Європейський Союз запровадить понад 100 додаткових банківських та енергетичних санкцій проти Росії у відповідь на гібридні атаки. Ідеться, зокрема, про кібератаки, підпали та атаку безпілотників на аеропорт у Німеччині.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Санкції спрямують проти банків, енергетичних компаній та танкерів, які незаконно перевозять російську нафту.

За даними журналістів, про нові санкції міністри закордонних справ країн ЄС можуть оголосити 16 листопада. Окремо ЄС працює над 22-м пакетом санкцій проти Росії, який можуть прийняти на наступній зустрічі міністрів закордонних справ у грудні.

7 жовтня міністри закордонних справ ЄС погодили майже 1 600 нових санкцій проти російського військово-промислового комплексу. У переліку — 743 людини і 826 організацій, їх звинувачують у підтримці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окремо до списку внесли 77 російських депутатів, які балотувалися на виборах до Держдуми на тимчасово окупованих територіях у вересні, і трьох членів російської ЦВК.