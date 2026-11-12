«Трамп Україну не врятує, але зрада Марін Ле Пен може бути ще гіршою». Світові медіа про російсько-українську війну 12 листопада

Сьогодні Європа поглинута двома питаннями: хто має представляти ЄС на переговорах з Росією та ставленням Дональда Трампа до України. Перше не має значення, бо до кінця зими шансів на серйозні мирні перемовині небагато. Друге тепер має менше значення, ніж колись. Водночас європейські лідери ігнорують третє, набагато важливіше питання: що робити, якщо за пів року Марін Ле Пен стане президенткою Франції? Про це для The Guardian пише Муджтаба Рахмат — європейський директор консалтингової компанії з політичних ризиків Eurasia Group.

Ле Пен заявляє, що призупинить французьку допомогу Україні, не погоджується збільшити внесок Франції до бюджету ЄС і погрожує накласти вето на семирічний план бюджету блоку, серед якого програма на €100 мільйонів, які Євросоюз збирається передати Україні після 2028 року. Такі дії можуть спонукати країни, для яких допомога Україні не в пріоритеті, ще суттєвіше зменшити свою підтримку. Ле Пен також зробить неможливим членство для України в ЄС і поставить під загрозу режим санкцій проти Росії.

Найбільш песимістичний розвиток подій, в якому Україну примушують до капітуляції, досі не є неминучим. Проте перспективи України зараз похмуріші, ніж будь-коли від початку повномасштабного вторгнення. Стратегія Путіна завжди полягала в тому, щоб «перечекати» Захід, і така перспектива стає все більш реалістичною: не тому, що Україна втрачає волю до боротьби чи Вашинтон відступає, а через те, що може статися в Європі наступного року, резюмує автор.

The New York Times розповідає про українську скарбницю з 5 мільйонами воєнних відео, яку використовують, щоб навчати дрони зі штучним інтелектом. Базу даних вже використовують майже 30 українських мілтех-компаній, а тепер Україна відкриває її для фірм країн-союзниць. Однак ця база даних має певні обмеження — для кожної війни потрібна нова. Україна успішно навчає штучний інтелект розпізнавати російські цілі в європейському ландшафті, але, наприклад, для війни на Близькому Сході дрони мають розпізнавати іранські ракетні установки в пустелі. Працюючи з повністю автономними дронами, Україна та Росія діють у правовому вакуумі — міжнародне право досі не врегулювало використання безпілотників.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще двох матеріалів.