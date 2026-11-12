Bloomberg: Індія вперше від початку війни в Ірані імпортувала більше нафти з Перської затоки, ніж з Росії

Імпорт нафти до Індії з країн Перської затоки вперше від початку війни в Ірані перевищив обсяги постачання з Росії.

Про це пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, у листопаді поставки сирої нафти з Перської затоки до Індії зросли до 2,1 мільйона барелів на добу. Водночас імпорт російської нафти за аналогічний період становив 1,8 мільйона барелів на добу.

У квітні щоденні поставки нафти через Ормузьку протоку до Індії впали до 247 тисяч барелів на добу, у лютому цей показник становив 2,8 мільйона барелів. За даними Bloomberg, наразі основні виробники нафти в регіоні Перської затоки постачають її в обсягах, близьких до тих, що були до початку війни. Сукупний обсяг експорту Саудівської Аравії, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Іраку та Кувейту в жовтні зріс до 15,53 мільйона барелів на добу, що приблизно відповідає рівням на початку року.

Водночас експорт з Росії впав. Зокрема, його обсяг за чотири тижні до 8 листопада скоротився на 40 тисяч барелів на добу — до 3,63 мільйона. Виробники нафти з Близького Сходу пропонують конкурентоспроможні ціни та транспортують сировину через Ормузьку протоку, перевантажуючи її на танкери покупців за межами протоки. Водночас російська нафта подорожчала через зростання вартості фрахту та збільшення тривалості маршрутів.