СБУ затримала військового, який готував убивство командира бригади десантників на замовлення ФСБ

Служба безпеки України затримала в Миколаєві військового, який, за даними слідства, працював на російську ФСБ і готував ракетний удар по штабу однієї з бригад Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ. Його метою було вбити командира бригади.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, підозрюваний — мобілізований військовослужбовець, який працював водієм у бригаді. Російські спецслужби завербували його через телеграм-канали для знайомств, де він шукав стосунків.

Після вербування чоловік спілкувався зі співробітником ФСБ через анонімний чат у месенджері. За його завданням військовий збирав інформацію про місця перебування командування бригади.

Зокрема, він мав передати росіянам точні координати штабу, де перебував командир бригади. Це дозволило б російським військам завдати ракетного удару, поки командир був усередині.

Крім того, за даними СБУ, підозрюваний передавав росіянам інформацію про місця зберігання і запуску українських ударних дронів.

Співробітники СБУ затримали військового на території підрозділу, коли він готувався передати російському куратору координати обʼєкта, де мав перебувати командир. Під час затримання в чоловіка вилучили телефон з листуванням зі співробітником ФСБ, якому він звітував про підготовку замаху.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Військовому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.