Вибух на околиці Санкт-Петербурга убив російського полковника. Ймовірно, йдеться про Дмитра Лободіна

Вибух на околиці Санкт-Петербурга убив російського полковника. Імовірно, йдеться про Дмитра Лободіна — головного штурмана 6 армії ВПС і ППО. Попередньо відомо, що під час вибуху також постраждав його родич.

Про це повідомило росмедіа «Агентство» та моніторингові канали.

За даними відкритих реєстрів, будинок, де зареєстрований Лободін, розташований за 400 метрів від місця вибуху. Момент вибуху зафіксувала камера відеоспостереження. Після інциденту рух Колпінським шосе перекрили.

Вибух стався приблизно о 07:00 за місцевим часом (06:00 — за київським) на Колпінському шосе в районі Шушари. OSINT-аналітики пишуть, що до днища автомобіля прикріпили вибуховий пристрій, який дистанційно спрацював, коли полковник виїжджав із двору.