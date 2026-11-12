Axios: США попросять Росію підготувати нову угоду про безпеку з Європою

США попросять Росію підготувати пропозиції щодо нової угоди про безпеку з Європою. Вона має враховувати не лише вимоги Москви, а й кроки Росії для зниження напруженості та гарантій, що вона не нападатиме на європейські країни.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

Спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф мають передати це прохання російському лідеру Володимиру Путіну під час зустрічі в Москві в четвер, 12 листопада. Також вони хочуть, щоб Путін дозволив представникам Європи долучитися до наступного раунду мирних переговорів щодо України.

Питання нової архітектури безпеки Європи стало однією з головних тем переговорів між українською та російською делегаціями за посередництва США в Абу-Дабі. Вони відбулися 10 і 11 листопада.

Російські представники заявили, що Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну через те, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року з викладом російських вимог щодо безпеки.

У відповідь Кушнер і Віткофф запропонували Москві підготувати нові пропозиції, які міститимуть не лише її вимоги, а й конкретні кроки для зниження напруженості та заспокоєння європейських країн.

Радник Путіна Володимир Мединський після переговорів заявив, що Росія зацікавлена в ширшій угоді про безпеку з Європою в межах домовленостей про завершення війни. Водночас він розкритикував європейських лідерів і заявив, що не розуміє, про що з ними можна говорити.

За даними Axios, Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче одночасно вести переговори про завершення війни в Україні та нову систему безпеки в Європі. Однак реалізувати безпекову угоду планують лише після завершення війни.

Співрозмовники видання зазначають, що США не укладатимуть такої угоди з Росією без згоди України та європейських країн. Також Вашингтон не дозволить Москві мати право вето на рішення щодо європейської безпеки.