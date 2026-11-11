Найближчими тижнями Вашингтон і Москва можуть укласти «велику угоду» — Європа має цьому завадити. Світові медіа про війну 11 листопада

Переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі не дали значного прориву — про це сьогодні пишуть десятки провідних світових видань. Росія та Україна попередньо домовилися про великий обмін військовополоненими, пише Financial Times із посиланням на обізнані з цього питання джерела. «Росіяни приїхали з дуже жорсткими інструкціями. Тому помʼякшити їхню позицію було складно, — сказав журналістам після зустрічі один з українських переговорників Давид Арахамія. — Але те, як представники США структурували це через повоєнну картину для обох країн, на мою думку, відкрило діалог, і ми почали працювати більш продуктивно». Він додав, що є «хороший імпульс для пошуку рішення до Нового року». Тим часом The New York Times розповідає, як мирні переговори щодо України поступово перетворюються на переговори про майбутню систему безпеки всієї Європи. І про те, що США намагаються залучити європейців до цього процесу, хоча Росія не погоджується говорити з ними за одним столом. Про це також пише The Washington Post і зауважує, що прихильність Трампа, схоже, останніми тижнями змістилася на користь Росії, за що Москва продовжує обсипати його адміністрацію похвалами за участь у переговорах.

Більш критичну колонку для The Guardian під заголовком «Трамп може ось-ось зрадити Україну. Європа має швидко зібратися й дати відсіч» публікує старший запрошений науковий співробітник Центру європейської політики Пол Тейлор. Автор вважає, що найближчими тижнями Вашингтон і Москва можуть укласти велику угоду, яка, ймовірно, передбачатиме, що Росія збереже окуповані українські території. Можливо, навіть отримає більше, ніж контролює зараз. США і Захід послаблять економічні санкції проти Росії, а НАТО відмовиться від подальшого розширення на схід. Альянс також може скоротити військову присутність на своєму східному фланзі. Натомість американські родичі та бізнес-партнери Трампа, припускає Тейлор, можуть отримати вигідні угоди з Росією в енергетиці, торгівлі сировиною та нерухомості.

Після поразки республіканців на проміжних виборах Трамп втратив частину впливу на внутрішню політику. Та його здатність закріпити свою спадщину й перевернути зовнішню політику США залишається незмінною, пише оглядач. І припускає, що президент поспішатиме укласти велику угоду з Путіним, поки в січні не почне працювати новий склад Конгресу. Ще один важливий момент — можлива тристороння зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у Шеньчжені 18—19 листопада. Оглядач вважає, що така зустріч може стати майданчиком для домовленостей про майбутнє Європи без участі України та європейських лідерів. Європа має фінансові й військові важелі, аби завадити такій угоді, але через внутрішні суперечки ризикує втратити вплив на переговори.

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