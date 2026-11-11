ОДКБ позбавила Вірменію права голосу через несплату членських внесків упродовж двох років

Рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) вирішила позбавити Вірменію права голосу і права призначати своїх представників на високі посади в організації.

Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські медіа.

Пєсков заявив, що країна порушувала правила організації та не виконувала свої забовʼязання впродовж кількох років.

Раніше в Росії також стверджували, що країни ОДКБ розглядають можливість позбавити Вірменію права голосу через несплату членських внесків. Там стверджували, що Єреван не сплачує внески вже понад два роки. Тому Росія запропонувала застосувати до Вірменії відповідні положення статуту організації.