251 млн грн на бронежилети для ЗСУ розтратили, але армія їх так і не отримала. ВАКС засудив трьох фігурантів до 7–10 років тюрми

Вищий антикорупційний суд засудив трьох фігурантів справи про розтрату 251 мільйона гривень, які виділили на закупівлю бронежилетів для ЗСУ. Армія не отримала жодного бронежилета.

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

САП не називає імен, однак Центр протидії корупції пише, що йдеться про екскерівника «Укрпатенту» Андрія Кудіна, колишню посадовицю Мінекономіки Олесю Савчук і голову благодійної організації «Подих милосердя» Андрія Чорного.

ВАКС засудив трьох фігурантів до 7—10 років тюрми. Окремо суд зобов’язав, імовірно, Кудіна та колишнього посадовця Мінекономіки разом відшкодувати державі понад 296 мільйонів гривень.