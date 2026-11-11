Росія заборонила в’їзд кільком французьким депутатам і журналістам після видворення з Франції пропагандистки Ксенії Федорової

Росія заборонила вʼїзд кільком французьким депутатам і журналістам після того, як з Франції видворили пропагандистку RT Ксенію Федорову.

Про це пише Le Monde.

Вʼїзд заборонили депутатам Саші Ульє та Артуру Делапорту та журналістам Аріан Шемен з газети Le Monde і Полю Гого, який раніше працював у Росії. Ульє вивчав іноземні втручання у Франції, а Шемен — діяльність Федорової у французьких медіа.

Речниця російського МЗС Марія Захарова стверджує, що французькі діячі нібито брали участь у переслідуванні Федорової та закликали видворити її з Франції.

У липні цього року Міністерство внутрішніх справ Франції видало розпорядження про видворення з країни Федорової. Її адвокат називав це нападом на «свободу слова».