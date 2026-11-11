NYT: Міністр фінансів США Бессент переїхав на військову базу через загрозу з боку Ірану

Міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно переїхав зі свого будинку на американську військову базу через погрози з боку Ірану.

Про це пише New York Times із посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що американські посадовці протягом останніх тижнів дійшли висновку, що Тегеран активізував підготовку змов проти чинних і колишніх представників влади США. Зокрема через те, що з червня Бессент очолює кампанію, яка спрямована на фінансову ізоляцію Ірану через посилення санкцій та торгівлю, міністр став одним з тих посадовців, яким Тегеран хоче зашкодити.

Проте поки рівень загроз для життя Бессента залишається нез’ясованим. Речник Мінфіну США повідомив, що Бессента «не зупинять погрози іранського режиму» і він налаштований на реалізацію кампанії економічного тиску на Іран.

За даними NYT, минулого року щонайменше шестеро американських високопосадовців переїхали на військову базу через загрозу безпеці. Серед них — чинний керівник Білого дому Стівен Міллер та Пем Бонді, яка тоді обіймала посаду генерального прокурора.