Україна вперше захопила в полон громадянина Індонезії, який воював на боці Росії

Українські військові вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці Росії. Чоловіка з острова Ява захопили в Запорізькій області після того, як його група потрапила під удар безпілотників.

Про це повідомляє український державний проєкт «Хочу жить».

За даними проєкту, 49-річного індонезійця доправили до Запорізької області для участі в російському штурмі. Після атаки дронів він зміг дістатися території, контрольованої Україною, де його взяли в полон.

У «Хочу жить» повідомили, що за перші девʼять місяців 2026 року Росія завербувала для участі у війні проти України близько 283 громадян Індонезії. За попередні три роки таких випадків було не більше ніж десять.

На початку листопада Індонезія закликала Росію не залучати її громадян до своєї армії. Це сталося після повідомлень про загибель у жовтні індонезійця, який служив у російських військах, пише The Gurdian.

Речниця МЗС Індонезії Івонн Мевенгкан заявила, що уряд звернувся до Москви з проханням вжити всіх заходів, щоб індонезійців не вербували до російської армії чи на інші повʼязані з військовою діяльністю посади.

За кілька днів поліція Індонезії повідомила про викриття мережі торгівлі людьми, яка вербувала громадян через соцмережі та месенджери. Їм обіцяли високооплачувану роботу в логістиці, прикордонній охороні та оборонному будівництві. Однак після приїзду до Росії людей змушували підписувати контракти на службу найманцями, а деяких відправляли в зони бойових дій.

Росія також вербує громадян інших країн для участі у війні. У лютому розвідка Кенії повідомляла, що понад тисячу кенійців заманили до російської армії. Серед завербованих є також громадяни Уганди та Південної Африки.