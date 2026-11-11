РФ вночі атакувала Україну ракетою та 163 дронами. Під ударом були Харків та Дніпропетровщина

Російська армія у ніч на 11 листопада атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 163 ударними дронами типу Shahed, «Гербера», «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО знешкодила 14 «Бандеролей» та 130 дронів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Російські засоби повітряного нападу влучили у 17 місцях, а уламки впали ще на семи локаціях.

Зокрема, у Харкові через удар дронів постраждали шестеро людей. Також росіяни два рази вдарили по місту ракетами — є постраждалі. Атака пошкодила будинки, автівки та гаражі.

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На Запоріжжі постраждали шестеро людей. Удари спричинили пожежі — горіли будинки та магазин.

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По Дніпропетровщині понад 10 разів росіяни били БпЛА та артилерією. У Кривому Розі частина міста без світла, із шахти евакуювали дев’ятьох працівників. Пошкоджені житлові будинки, школи й дитсадки. У Павлограді понівечена інфраструктура, під обстрілами були Нікопольщина та Кам’янський район.