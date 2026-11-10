Медіа: Зв’язок гендиректора Nvidia з імовірною китайською шпигункою міг допомогти Пекіну отримати 240 тисяч американських чипів

Роман генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга з Еліс Хуанг, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, міг допомогти китайським компаніям отримати чипи Nvidia на щонайменше $7,5 мільярда.

Про це повідомляє The Information.

За даними журналістів, Хуанг разом із чоловіком і сестрою створила мережу компаній у Китаї та Сінгапурі для отримання чипів Nvidia. У центрі цієї мережі була китайська компанія Shanghai Century Litong, заснована в червні 2023 року. За чотири місяці вона отримала статус привілейованого хмарного партнера Nvidia, що забезпечив їй пріоритетний доступ до чипів компанії.

Коли постачання чипів, на які поширювалися експортні обмеження США, зупинилося, Еліс Хуанг використала свої зв’язки з Nvidia та її дистриб’юторами, щоб забезпечити подальші поставки. Так до Китаю потрапили приблизно 240 тисяч чипів H100, H200 і A100. Частину чипів використовували Alibaba, Tencent та менші китайські лабораторії штучного інтелекту.

Еліс Хуанг також обіймала керівну посаду в сінгапурській компанії Megaspeed, пов’язаній із Shanghai Century Litong. Американська влада розслідувала можливе постачання через цю компанію чипів Nvidia з країн Південно-Східної Азії до Китаю.

За даними The Information, Еліс Хуанг використовувала стосунки з Дженсеном Хуангом, щоб зміцнити свою репутацію, водночас вона приховувала свою роль у схемі та уникала документальних слідів.