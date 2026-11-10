В Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування на тлі другого етапу справи «Карфаген»

В Офісі генпрокурора розпочали службове розслідування за новими фактами, які стали відомі після того, як НАБУ опублікувало плівки другого етапу справи «Карфаген», де фігурували високопосадовці СБУ та Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Відповідний наказ видав виконувач обовʼязків генерального прокурора Антон Ковальський. Зокрема, підставою для розслідування стали публікації про можливе сприяння невстановлених службових осіб органів прокуратури у поверненні майна, вилученого під час розслідування справ про незаконну діяльність кол-центрів і мережі U420.

У ході службового розслідування в Офісі генпрокурора перевірять, чи могли працівники відомства використовувати службове становище чи статус у своїх інтересах або впливати на інших службовців.