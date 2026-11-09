Росіяни протягом дня атакували Україну. Є загиблі на Одещині, Київщині та Запоріжжі, а також постраждалі.

«Бабель» зібрав усе, що відомо на цей час про російські обстріли.

На Одещині внаслідок російської атаки загинули 3 людини, щонайменше 3 постраждали. Пошкоджена складська будівля з продуктами харчування — спалахнула пожежа, повідомили в ДСНС.

В Одеському районі внаслідок влучання загорівся двоповерховий житловий будинок і гараж на території кооперативу. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували двох людей.

На Київщині Росіяни масовано атакували житлову забудову міста Вишгород: одна жінка загинула, ще 3 людей постраждали. Виникла пожежа в двоповерховому приватному будинку. Також внаслідок влучання БпЛА зруйнована частина житлової багатоповерхівки. Вогнеборці приборкали пожежу, заявили в ДСНС.

Також МАГАТЕ повідомила про загибель двох працівників тимчасово окупованих Запорізької АЕС і ТЕС внаслідок атак безпілотників.