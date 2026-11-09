ЄС продовжив військову навчальну місію для України до листопада 2028 року

Рада Європейського Союзу продовжила мандат Військової місії ЄС із надання допомоги Україні (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2028 року. На її роботу протягом цього часу Євросоюз виділить майже €300 мільйонів.

Про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Після стратегічного перегляду місії Рада ЄС також вирішила відкрити її представництво в Україні. Воно координуватиме роботу безпосередньо з українським військовим керівництвом, Збройними силами України та міжнародними партнерами.

Мандат місії також розширили: тепер вона більше зосереджуватиметься на врахуванні бойового досвіду України та вдосконаленні військової підготовки відповідно до потреб української оборони.

EUMAM Ukraine і надалі співпрацюватиме зі США, Великою Британією, Канадою, Норвегією та іншими партнерами. Також місія координуватиме роботу з Коаліцією охочих і НАТО в межах командування НАТО з питань безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).