У Німеччині чоловік видерся на флагшток біля Рейхстагу, зняв німецький прапор і замість нього підняв палестинський. Його затримали

У Берліні 22-річний чоловік видерся на майже 30-метровий флагшток перед будівлею Рейхстагу — він зняв прапор Німеччини та підняв на його місці палестинський. Справу розслідує відділ поліції з питань державної безпеки.

Про це пише Tagesschau.

За даними поліції, чоловік зняв німецький прапор і скинув його на землю, після чого підняв на щоглі прапор Палестини. Йому допомагали двоє чоловіків віком 20 і 32 роки, які перебували біля підніжжя флагштока.

Правоохоронці оточили місце події та спершу затримали двох чоловіків, які залишалися внизу. У той час 22-річний залишався на верхівці щогли, оскільки він був пристебнутим страхувальною системою для скелелазіння. Орієнтовно о 12:30 він спустився вниз.

Поліцейські разом із пожежниками зняли палестинський прапор. Через пошкодження механізму підйому німецький прапор одразу повернути не вдалося.

22-річного чоловіка затримали. Двох інших чоловіків після перевірки документів відпустили.