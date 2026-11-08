У Києві частково відновлять рух Північним мостом

У Києві 8 листопада частково відновлюють рух Північним мостом — зокрема, це вирішили після технічного обстеження. Рух дозволили з тимчасовими обмеженнями.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Рух транспорту організують за такою схемою:

з лівого на правий берег — однією смугою, виключно для пасажирського транспорту;

з правого на лівий берег — двома смугами для пасажирського транспорту і легкових автомобілів.

Також рухатися Північним мостом зможуть автобуси.

Фахівці планують найближчими днями запровадити реверсивний рух на мосту Патона, щоб збільшити його пропускну здатність. Деталі організації руху повідомлять додатково, заявив Кличко.