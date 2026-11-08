FT: Демократи у Конгресі США готують новий пакет військової допомоги для України на $15 млрд

Демократи в Конгресі США готують новий пакет військової допомоги Україні, обсяг якого може становити близько $15 млрд. Також американські законодавці прагнуть до січня домогтися додаткової невідкладної допомоги Києву, зокрема для підтримки енергетики.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на помічників американських конгресменів.

Для надання додаткової допомоги Києву законодавці планують використати щорічний закон про оборонну політику США (NDAA), який Конгрес має ухвалити до кінця року.

Помічники членів профільного комітету заявили, що одним із головних пріоритетів демократів у новому складі Конгресу стане закон про санкції проти Росії. Закон, ухвалений за широкої двопартійної підтримки, передбачає фінансові санкції проти російського оборонного та енергетичного секторів. Нещодавно президент США Дональд Трамп призупинив дію цього закону.

FT уточнює, що демократи не мають двох третин голосів в обох палатах Конгресу, тому без підтримки республіканців не зможуть подолати президентське вето Трампа. Також помічники членів профільних комітетів заявляють, що вони хочуть посилити нагляд за супутниковою мережею Starlink, яка належить Ілону Маску та використовується Україною.

Помічник демократичного сенатора з комітету Сенату із закордонних відносин повідомив, що комітет уже надіслав Маску офіційний запит із вимогою зберегти всі документи, повʼязані з перебоями в роботі Starlink. Крім того, комітет готує листи до портів, банків та інших структур, причетних до домовленості Трампа щодо постачання російського дизельного пального.

Ще одним пріоритетом стане перевірка ділових інтересів Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Обидва є представниками президента на переговорах щодо України та Ірану.