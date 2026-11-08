Росія заявила про пошкодження мосту, що зʼєднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України

У Ростовській області Росії заявили про пошкодження мосту через річку Міус на автомагістралі, яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованими територіями України.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
За версією російської влади, міст пошкоджений внаслідок атаки безпілотників. Також пошкоджена будівельна техніка — зокрема, два гусеничні крани. За словами губернатора, постраждалих немає.
Міст розташований на 97-му кілометрі траси в Неклинівському районі. Рух мостом організували в реверсивному режимі.
- У липні Сили оборони України вдарили по залізничному мосту через Красногвардійський канал у тимчасово окупованому Криму. Росіяни використовували міст для логістики: перевозили військових, зброю, боєприпаси тощо.