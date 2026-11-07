«Сонний Джо» та «диктатор Трамп». Apple заборонила вводити за допомогою свайпів 100 тисяч слів і виразів

Apple має прихований список приблизно зі 100 тисяч слів і фраз, які клавіатура iPhone зазвичай не пропонує під час автопідбору чи набору свайп-тайпінгом — це коли палець ковзає по клавіатурі туди-сюди. Серед них — «диктатор Трамп», «Сонний Джо», «незалежність Тибету» та «Об’єднана Ірландія».

Про це повідомляє Reuters.

Список знайшов незалежний дослідник Дерік Кауфман у вересні, помітивши, що під час набору тексту методом свайп-тайпінгу у нього виникали затримки при наборі певних фраз, таких як «bad boy» («поганий хлопець») або «white man» («білий чоловік»), але не при наборі «bad girl» («погана дівчина»)чи «black man» («чорний чоловік»).

За допомогою інструментів штучного інтелекту він виявив перелік слів у системі iOS. Більшість обмежених слів стосуються лайки, наркотиків, сексу або насильства. Водночас у списку є й політично чутливі вислови. Наприклад, замість «Sleepy Joe» («Сонний Джо» як зневажливо називають колишнього президента США Джо Байдена) клавіатура пропонує «Sleepy hope» («сонна надія»), а замість «United Ireland» («Обʼєднана Ірландія») — «United Iceland» («Обʼєднана Ісландія»).

Також фрази відрізняються залежно від мови, якою їх набирають. Наприклад хінді клавіатура не дозволяє користувачам вводити жестами фрази «Моді — хвалько» або «Рахул — це Паппу». Перша фраза стосується прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, а друга — його головного опонента Рахула Ганді.

Крім того, носії французької мови не можуть вводити жестом фрази «імміграція занадто висока», а носії івриту — «окуповані території».

Повний перелік фраз, які потрапили під обмеження можна знайти за посиланням. Там нема фраз українською, але цікаво, що для російськомовних користувачів під обмеженням опинились фрази «введи війська», «війна з Грузією», «виходець з Кавказу», «єврейське питання», «тупий американець».

Водночас обмеження не забороняють користувачам вводити ці слова вручну. Apple заявила, що клавіатура налаштована уникати підказок, які можуть бути недоречними або образливими. Водночас компанія не пояснила, чому до списку потрапили конкретні політичні вислови.