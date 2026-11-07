Голова МЗС Італії став жертвою хакерів. Каже, що причина — підтримка України

Кіберзлочинці кілька днів поширюють персональні дані голови МЗС Італії Антоніо Таяні в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію про нього і його родину. За такі дані вони готові платити.

Про це сам міністр повідомив в Х.

Він пов’язує атаки з позицією Італії щодо України: «Наша позиція щодо України — це політична причина, чому я потрапив у приціл: захищати свободу суверенної держави, чітко стати на бік демократії та незалежності нації для цих злочинних суб’єктів є небезпечним».

Серед інших причин — заходи, які країна запровадила для захисту кібербезпеки МЗС. За словами міністра, з 1 січня у відомстві працює окремий кібердиректорат, який протидіє кібератакам, зокрема з боку угруповань, пов’язаних з ворожими держутвореннями

«Я жодним чином не дам себе залякати. Я продовжу працювати, щоб захищати своє міністерство та Італію», — наголосив він.

Найімовірніше, Таяні став жертвою проросійських хакерів. На скриншотах, які побачило агентство Reuters, було видно фотографію Таяні у списку з 18 «громадян, ворожих до Російської Федерації», до якого також увійшли експерти з кібербезпеки

Цей матеріал виявили в розділі даркнету, доступ до якого здійснюється через мережу Tor, у межах моніторингових заходів, що проводять органи з кібербезпеки, повідомив Reuters співрозмовник, наближений до міністра. Він також додав, що наразі триває подальше розслідування.