FT: Внаслідок українських атак Росія вперше за 30 років почне експортувати метал через арктичний порт

Росія вперше з 1996 року почала відвантажувати чавун через арктичний порт Мурманська. Через атаки на судна в Чорному морі російські експортери змушені шукати альтернативні маршрути, хоча вони значно довші й дорожчі.

Про це пише Financial Times.

14 жовтня порт Мурманська повідомив, що для пробного відвантаження з Уралу доставили понад 180 вагонів із 65 тисячами тонн металу. FT зазначає, що, найімовірніше, вантаж відправлять до Туреччини, адже з 1 січня 2026 року ЄС заборонив імпорт російського чавуну. Якщо пробне відвантаження буде успішним, експорт цим маршрутом можуть зробити регулярним.

Перевезення через Мурманськ займає приблизно на 10 днів більше, ніж через Чорне море, і коштує значно дорожче. Деякі російські виробники тепер платять на $100 більше за кожну тонну металу, щоб доставити його покупцям.

Раніше Росія експортувала чавун з порту в Новоросійську, але останнє таке відправлення відбулося 31 липня 2026 року.

Причина зміни маршрутів — атаки на судна в Чорному морі, які посилилися влітку. За даними компанії з морської безпеки Ambrey, від початку року там зафіксували майже 700 ударів.