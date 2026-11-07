Росія вночі атакувала Київ та область 36 балістичними ракетами. Основною ціллю була енергетика

Під час комбінованої атаки на Україну вночі 7 листопада росіяни застосували 172 дрони та 36 балістичних ракет. Усі ракети летіли на Київ і Київську область, основна ціль — енергетика.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

ППО вдалося знешкодити чотири балістичні ракети «Іскандер-М» / «Циркон» / KN-23 / С-400 та 149 безпілотників, зокрема 117 реактивних «Шахедів», звітують Повітряні сили ЗСУ. У 24 місцях фіксують влучання, а в десяти — падіння уламків.

На Київщині російські війська поцілили в підстанції, які зʼєднують Рівненську і Хмельницьку АЕС з Києвом та центральними регіонами України. У столиці складна ситуація з постачанням електрики, води та тепла.

Також пошкоджені підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Рівненщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Загалом під ударами цієї ночі опинилися 12 областей. Постраждали девʼять людей: шестеро в Києві, зокрема 14-річна дитина, двоє — у Київській області, ще одна людина — на Вінниччині.

У столиці, зокрема, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок і Північний міст, а на Вінниччині під ударом були будівля підрозділу ДСНС, автівки та ринок.

1 10

















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Уже зранку росіяни вдарили по багатоповерхівці в Павлограді на Дніпропетровщині — травмовані троє мешканців.