Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €437 млн

Іспанія виділила Україні новий пакет військової допомоги на €437 мільйонів. Про це оголосив премʼєр-міністр країни Педро Санчес на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Мадриді 5 листопада, повідомляє Офіс президента України.

Під час зустрічі Зеленський і Санчес обговорили, що саме ввійде до нового пакета допомоги, а також найнагальніші оборонні потреби України. Конкретний перелік озброєння поки не оприлюднили.

Окремо український президент розповів про наслідки російських атак на критичну інфраструктуру — зокрема, енергетику і логістику. За його словами, лише цього року Росія пошкодила більше українських локомотивів, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом.

Щодо енергетики, то особливо складною, за словами президента, є ситуація в Києві. Тому Україна потребує не лише військової, але й гуманітарної підтримки.