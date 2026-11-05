ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити €80 тисяч родині убитої херсонської активістки Катерини Гандзюк

Європейський суд з прав людини постановив, що Україна має виплатити родині убитої херсонської активісти Катерини Гандзюк €80 тисяч. Гроші мають переказати протягом трьох місяців після того, як рішення стане остаточним.

Про це йдеться у рішенні суду.

ЄСПЛ зобов’язав державу виплатити €40 тисяч її батькам і ще €40 тисяч — чоловіку Сергію Денисову як компенсацію моральної шкоди, а також €4 тисячі на покриття судових витрат.

У рішенні суду йдеться, що докази свідчать про тісний зв’язок між нападом і зловживанням державною владою, а отже, відповідальність за нього несе держава. Також суд встановив, що напад був спланованою операцією, метою якої було змусити Гандзюк перестати критикувати корупцію місцевої влади.

Крім того, ЄСПЛ визнав порушення права на життя, зокрема через неефективне розслідування, а також свободи вираження поглядів. ЄСПЛ зазначив, що напад міг залякати інших журналістів, активістів і представників громадянського суспільства.

Суд окремо наголосив, що не вирішує питання індивідуальної кримінальної відповідальності Мангера та Левіна — їхню справу ще розглядає апеляційний суд.

Однак рішення поки не остаточне. Протягом трьох місяців сторони можуть звернутися з проханням передати справу на розгляд Великої палати ЄСПЛ. Якщо колегія з п’яти суддів погодиться, Велика палата повторно розгляне справу й ухвалить остаточне рішення. Якщо відмовить або сторони не подадуть такого прохання — рішення набуде чинності.