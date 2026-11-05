У Польщі затримали шістьох людей, яких підозрюють у постачанні до Росії компонентів для зброї

У Польщі затримали шістьох людей, яких підозрюють у незаконному постачанні до Росії компонентів для зброї. За версією слідства, вони діяли в інтересах російських спецслужб.

Про це повідомив міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Сємоняк.

Серед затриманих — п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років і 37-річна громадянка Росії. Їх підозрюють в участі в організованому злочинному угрупованні, яке діяло проти Польщі.

За даними слідства, угруповання незаконно переміщувало до Росії значні обсяги матеріалів, які використовують для виробництва боєприпасів і систем озброєння.

Чотирьох затриманих суд відправив під варту за підозрою у шпигунстві. Щодо двох інших обрали запобіжні заходи, не пов’язані з позбавленням волі.

Під час розслідування з 21 жовтня до 2 листопада співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі провели 21 обшук у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Великопольському воєводствах.