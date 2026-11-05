Прем’єр Британії: Путіна не запросять на саміт G20, який відбудеться в країні у 2027 році

Володимира Путіна не запросять на саміт G20, який відбудеться у Великій Британії в 2027 році.
Про це заявив премʼєр-міністр країни Енді Бернем, пише The Economist.
Водночас Бернем уточнив, що рішення щодо запрошень технічно ухвалює не Велика Британія, а G20. За його словами, запросити Путіна можливо, однак той не приїде через санкції, запроваджені проти російської влади.
Щорічний саміт G20 наступного року відбудеться 27—28 листопада в британському місті Манчестері.
- Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив Путіна на саміт G20 цього року в Маямі. Він запланований на 14—15 грудня.
- У 2025 році Путін не поїхав на саміт G20, який проводили в Йоганнесбурзі (ПАР). Делегацію РФ очолив заступник голови його адміністрації Максим Орєшкін. На тому саміті також не було президента США Дональда Трампа — він тоді скаржився, що ПАР взагалі не має бути в G20, і звинувачував країну в геноциді білих південноафриканців, які здебільшого є нащадками нідерландських і французьких поселенців.