Росія вночі атакувала Україну 128 дронами та двома ракетами Х-35. На Сумщині є загибла, на Київщині та в Дніпрі — постраждалі

У ніч проти 5 листопада російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-35 та 128 дронів, 65 із них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 105 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Водночас влучання фіксують у 18 локаціях, падіння уламків — у девʼяти. Зокрема, на Сумщині російський дрон влучив у житловий будинок у Путивльській громаді. На місці загинула 69-річна жінка. Її чоловік поранений.

Також уночі ворог атакував безпілотниками Дніпро і Самар на Дніпропетровщині. У Дніпрі пошкоджені інфраструктура, приватний будинок, гаражі. Поранені троє людей.

Під ударом була й Київщина. У Бучанському районі після атаки сталася пожежа на території складської будівлі. Поранень зазнав один чоловік.