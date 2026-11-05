Reuters: Демократи Конгресу США можуть відновити допомогу Україні, навіть попри вето Трампа

Демократична партія, яка здобула контроль над обома палатами Конгресу США, може домогтися виділення нової військової та фінансової допомоги Україні.

Про це пише Reuters.

За результатами проміжних виборів 3 листопада демократи отримали більшість у Сенаті та Палаті представників. Уже із січня 2027 року вони зможуть самостійно визначати, які законопроєкти виносити на голосування. За словами помічників демократів, допомога Україні буде одним з пріоритетів.

Reuters зазначає, що Конгрес може ухвалити новий пакет допомоги Україні, навіть попри можливий опір Трампа. Щоб подолати президентське вето, потрібні дві третини голосів в обох палатах. Демократи сподіваються отримати необхідну підтримку республіканців, які раніше теж виступали за допомогу Києву.

Крім того, демократи можуть спробувати заблокувати рішення Трампа про послаблення санкцій проти російського дизелю. Це рішення викликало невдоволення навіть серед частини республіканців.

Зокрема, демократ Грегорі Мікс, який, імовірно, очолить комітет Палати представників із закордонних справ, уже подав законопроєкт, що має заблокувати повернення російського дизельного пального на світовий ринок.

Що відомо про проміжні вибори у США

Проміжні вибори у США провели 3 листопада 2026 року. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також губернаторів у 36 штатах.

За результатами виборів станом на 4 листопада демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу — Сенаті (щонайменше 54 місця за необхідних 51) і Палаті представників (228 місць за необхідних 218).

Перехід Сенату під контроль демократів суттєво ускладнить президенту Трампу просування своєї політичної програми протягом останніх двох років президентства. Демократи зможуть активніше контролювати роботу адміністрації, проводити розслідування та порушувати питання про імпічмент.

Підрахунок голосів у США відбувається окремо в кожному штаті, тому єдиного терміну оголошення остаточних результатів немає. Цей процес триватиме від кількох днів до кількох тижнів.