Фігуранти операції «Карфаген» обговорювали напад на засновника Bihus.Info Дениса Бігуса. Зокрема, його хотіли облити кислотою.

Про це йдеться у розслідуванні НАБУ і САП.

Усе тому, що одним із напрямів діяльності злочинної організації був бізнес мережі магазинів U420, який розслідували у березні журналісти Bihus.Info. За даними слідства, магазинами володів керівник російського наркокартелю «Хімпром» із псевдонімом «Мексиканець». Співорганізатор злочинної організації на псевдо «Кримінал» мав частку в цьому бізнесі й щомісяця отримував відсоток від його обороту.

Учасники злочинної організації обговорювали, як зупинити розслідування журналістів. Серед варіантів був підкуп медійників, погрози та навіть напади. Зокрема, один із фігурантів на записах НАБУ і САП пропонує облити Бігуса кислотою в обличчя, щоб журналіст став «непрезентабельним». Також фігуранти говорили про можливість заманити Бігуса за кордон під приводом вигаданої виставки — у Домінікану, Мексику або Камбоджу.

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Один з учасників злочинної групи зазначив, що Бігуса краще не чіпати, оскільки це може спричинити значний резонанс. Крім того, фігуранти обговорювали можливість нападу на блогера Лачена та представників організації PROКиїв.

Після виходу розслідування Bihus.Info діяльністю мережі зацікавилися громадські організації. Учасники злочинної організації обговорювали напади й на їхніх представників. Зокрема, вони говорили про чоловіка, який був у російському полоні в Маріуполі, та пропонували облити його кислотою або побити молотками.

Нова частина операції «Карфаген»

У рамках операції «Карфаген» НАБУ і САП 4 листопада викрили нову злочинну організацію, яка займалася шахрайськими кол-центрами, розповсюдженням наркотиків, викраденням та побиттям людей, а також іншими злочинами.

За даними НАБУ і САП, учасники організації координували роботу щонайменше 52 кол-центрів, де працювали приблизно 2 700 людей. Щоб офіси могли безперешкодно працювати, їхні власники щомісяця платили правоохоронцям по $7 тисяч із кожного кол-центру.

Паралельно з повідомлення про нове розслідування НАБУ і САП, СБУ повідомила про обшуки у своїх співробітників. Водночас НАБУ заявила, що високопосадовець СБУ під час слідчих дій погрожував зброєю детективам Бюро. Його імені не вказували, але джерела «Бабеля» стверджували, що йдеться про першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал-майора Сергія Дуку.

Згодом джерела в правоохоронних органах повідомили «Бабелю», що працівники НАБУ затримали першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку.

Також серед затриманих — Володимир Ценов, перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який наразі виконує обов’язки його керівника; Олександр Демʼянчук, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області; та Олександр Рибалко. З матеріалів справи випливає, що він може бути причетний до діяльності російського наркокартелю «Хімпром», який фігурує у справі.