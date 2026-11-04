Молдова може завершити переговори про вступ до ЄС на початку 2028 року, Україна — до кінця того ж року

Молдова може завершити переговори про вступ до Європейського Союзу на початку 2028 року. Україна має шанс зробити це до кінця того ж року, однак для цього їй доведеться суттєво прискорити реформи. Такі орієнтири Єврокомісія заклала в дорожні карти для двох країн.

Про це кореспондентці «Бабеля» в Брюсселі повідомив високопоставлений дипломат ЄС, обізнаний із цим питанням.

За його словами, Молдова має зберегти нинішні високі темпи реформ. Наступного року Єврокомісія очікує, що Рада ЄС затвердить проміжні критерії (IBAR) у сфері верховенства права. Після цього країна зможе почати попередньо закривати значну кількість переговорних розділів.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час презентації звітів у Брюсселі назвала Молдову «найуспішнішою ученицею у своєму класі», а тепер — і найрезультативнішою. Вона наголосила, що країна демонструє значний прогрес на шляху до ЄС, попри безпрецедентний зовнішній тиск.

Водночас Єврокомісія очікує від Кишинева подальших результатів у боротьбі з корупцією — зокрема, розслідувань, судових переслідувань і остаточних судових рішень у відповідних справах. Серед інших пріоритетів Кос назвала економічне зростання, створення робочих місць і посилення енергетичної безпеки.

Україна, за словами Кос, продовжує просуватися до членства в ЄС у надзвичайно складних умовах повномасштабної війни Росії. Водночас останнім часом темпи реформ у країні прискорилися. Єврокомісія очікує, що до кінця року Україна зможе відкрити всі переговорні кластери, які залишилися.

За оцінкою Єврокомісії, у 2027 році Україна може виконати проміжні критерії (IBAR) у фундаментальних сферах. Якщо це станеться, Рада ЄС зможе затвердити відповідний звіт, після чого Київ матиме змогу розпочати попереднє закриття переговорних розділів.

«Однак власну мету Києва — завершити переговори до кінця 2028 року — у Єврокомісії вважають амбітною. Для цього Україні потрібно прискорити реформи у сферах судочинства, демократичних інституцій, державного управління та прав національних меншин», — зазначив дипломат ЄС.

За оцінкою Єврокомісії, наступного року Молдова може попередньо закрити до 25 переговорних розділів, тоді як Україна — сім.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Київ зможе виконати проміжні критерії вступу до ЄС (IBAR), насамперед у фундаментальних сферах, уже навесні наступного року. Про це вона заявила на брифінгу для журналістів у Києві напередодні презентації звітів.

Матернова також нагадала, що в жовтні цього року Україна та ЄС створили спільну робочу групу (Task Force / FEAT), покликану допомогти Києву прискорити реформи.