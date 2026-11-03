«Коли війна в Україні скінчиться, гонка озброєнь продовжиться». Світові медіа про російсько-українську війну 3 листопада

«Кінця війни в Україні досі не видно, але розробники зброї по обидва боки лінії фронту вже націлені на наступну битву — не за територію, а за гроші та світовий вплив», — так починає свій текст редактор Newsweek Девід Аверре.

Майже п’ять років невпинних боїв перетворили Росію та Україну на конкуруючі лабораторії, що розробляють та вдосконалюють зброю в найсуворіших умовах, які тільки можна уявити. Коли на передовій настане перерва, оборонні компанії переключать увагу з озброєння власних солдатів на решту світу.

Український оборонний сектор розрісся до понад тисячі здебільшого приватних компаній із потенційною виробничою потужністю в десятки мільярдів доларів та мільйони дронів. Проте на шляху до повноцінного експорту існують серйозні труднощі: внутрішнє фінансування відстає від виробничих спроможностей, а виходу на зовнішні ринки перешкоджають брак міжнародного бізнес-досвіду в молодих стартапів, бюрократичні бар’єри, обтяжливі збори за ліцензії та необхідність першочергово закривати потреби власного фронту.

У результаті обидві країни формують плацдарми для довгого комерційного суперництва. Україна вже укладає дронові угоди з країнами Близького Сходу та налагоджує спільне виробництво на безпечних заводах партнерів з НАТО та ЄС, а Росія намагається утримати традиційних покупців і закріпитися в країнах, що розвиваються. Справжня боротьба розгорнеться не просто за постачання готової зброї, а за передачу технологій, сервісне обслуговування та навчання, що здатне надовго прив’язати армії третіх країн до України чи Росії.

NPR описує, як припинення вогню в районі Олешків дало змогу Херсону ненадовго повернутись до нормального життя. Найкращі подруги: 21-річні Олена Соболева та Анна Герасименко вперше за довгий час змогли вільно пройтись вулицями, щоб зустрітись і випити кави, а Анна навіть наважилась зробити в салоні манікюр. Колишня поліцейська Світлана Воробйова вперше за чотири роки привезла дітей до рідного міста. Колишній мер Володимир Миколаєнко, якого торік звільнили з трирічного полону, відвідав могилу батька. Медсестра-онколог Олена Єгорова не могла відвести погляду від неба, в якому більше не було дронів. Проте скоро перемирʼя закінчилось — і жителі очікують на нові атаки.

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