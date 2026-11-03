У Європі щонайменше сім авіарейсів отримали повідомлення про вибухівку на борту — після перевірок її не виявили

У Європі щонайменше сім авіарейсів отримували повідомлення про загрозу вибуху — через це літаки здійснювали незаплановані посадки, а аеропорти тимчасово припиняли роботу.

Про це пише Sky News.

Вранці 3 листопада аеропорт «Варшава-Модлін» тимчасово закрили після того, як туди перенаправили рейс із лондонського «Гітроу» через загрозу вибуху. На борту Boeing 737 MAX перебувала 181 людина.

Літак безпечно приземлився за сім хвилин після оголошення тривоги. Під час перевірки вибухівки не виявили, а пасажирів автобусами доправили до аеропорту «Варшава-Шопен».

Також повідомляли про загрозу вибуху на борту літака Scandinavian Airlines, який виконував рейс із Копенгагену до Варшави. Згодом там також підтвердили, що вибухівки на борту не було. Ще один інцидент — з літаком Ryanair, який прямував із Манчестеру. Він здійснив екстрену посадку в аеропорту Мурсії на південному сході Іспанії через повідомлення про загрозу. На борту перебувало 114 пасажирів і семеро членів екіпажу — усі залишили літак.

Повідомлення про вибухівку також отримали два літаки, які прямували до Софії з італійського Бергамо та Дубліну. Обидва рейси — Wizz Air і Ryanair — безпечно приземлилися. Під час перевірки вибухових пристроїв не виявили.

Раніше болгарські медіа писали, що серед літаків, які отримали повідомлення про небезпеку, був також рейс з Ізраїлю.