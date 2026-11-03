Трамп заявив, що до кінця року США припинять виділяти Ізраїлю $4 млрд допомоги

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про припинення фінансової допомоги з боку Вашингтону на $4 мільярди до кінця 2026 року.

Про це пише Reuters.

Із заяви Трампа незрозуміло, про яку саме допомогу йдеться та як США припинять її надавати наприкінці 2026 року. Журналісти уточнюють, що меморандум про взаєморозуміння, який передбачає щорічну військову допомогу Ізраїлю від США в розмірі $3,8 мільярда, діятиме до 2028 року. Сторони вже обговорюють, як зміниться американська допомога Ізраїлю після цієї дати.

Трамп уточнив, що США щороку надають Ізраїлю $4 мільярди допомоги, однак кілька місяців тому він домовився з Нетаньягу припинити фінансування. За його словами, Вашингтон перестане виділяти ці кошти до кінця 2026 року, але за потреби й надалі допомагатиме Ізраїлю.

Від початку війни в секторі Гази у 2023 році підтримка Ізраїлю серед американців знизилася, особливо серед прихильників Демократичної партії. Згідно з опитуванням Quinnipiac University, проведеним у червні, 48% американських виборців і 66% демократів вважають, що США надто сильно підтримують Ізраїль. Коли це запитання вперше поставили у 2017 році, такої думки дотримувалися відповідно 16% і 20% опитаних.

У жовтні Нетаньягу заявив, що через зміну політики США Ізраїлю слід готуватися до припинення американської військової допомоги, яка становить десятки мільярдів доларів.