Collins Dictionary назвав mogging головним словом 2026 року. Що воно означає

Укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary назвали mogging словом 2026 року. Його використовують жартома, коли хочуть сказати, що хтось затьмарює інших або помітно перевершує їх.

Про це йдеться на сайті словника.

Слово походить від скорочення AMOG (від англ. alpha male of the group — «альфа-самець групи»). У 2016 році це слово почали використовувати в бодібілдингу для позначення найсильнішого чоловіка у спортзалі.

У 2026 році слово стало загальновживаним — його почали використовувати на 210% частіше. Зокрема, так кажуть, коли хтось затьмарює професійних спортсменів, нова відеогра перевершує попередню або чиїсь кулінарні здібності є кращими. Ідеться про ситуації, коли хтось або щось на тлі іншого має помітну перевагу. Наразі слово mogging здебільшого вживають жартома.

Також до короткого списку слів увійшли:

carspreading — більші автомобілі;

— більші автомобілі; firewave — означає спекотніше літо;

— означає спекотніше літо; hydration break — перерва для води, особливо під час роботи або фізичних навантажень у спеку;

— перерва для води, особливо під час роботи або фізичних навантажень у спеку; Manchesterism — політична філософія, пов’язана з передачею повноважень регіонам і поєднанням економічного зростання із суспільним прогресом;

— політична філософія, пов’язана з передачею повноважень регіонам і поєднанням економічного зростання із суспільним прогресом; fricy — гострі соуси;

— гострі соуси; P(doom) — відсоткова оцінка ймовірності того, що штучний інтелект може призвести до катастрофічних наслідків для людства;

— відсоткова оцінка ймовірності того, що штучний інтелект може призвести до катастрофічних наслідків для людства; friendslop — прості або кумедні ігри, у які друзі грають разом;

— прості або кумедні ігри, у які друзі грають разом; ghost job — фейкова вакансія;

— фейкова вакансія; bixie — коротка стильна жіноча стрижка.

У 2025 році Collins Dictionary назвав vibe coding словом 2025 року. Термін описує нову розробку програмного забезпечення, яка за допомогою штучного інтелекту перетворює природну мову на комп’ютерний код.