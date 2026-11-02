У Петропавлівській Борщагівці під Києвом сталися сутички: у соцмережах писали про 40 заручників і загиблого, у поліції це спростували

У селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині сталися сутички — поліція каже, що до них звернулися медики приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали у доступі до громадянина. Інцидент стався біля приватного будинку, де пребувають військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії.

Як ідеться у дописі поліції Київщини у фейсбуці, біля приватного будинку також зібралися місцеві мешканці. Перед цим у телеграм-каналах писали, що там нібито незаконно утримують 40 людей, а один з чоловіків загинув. У поліції не підтвердили цю інформацію.

Наразі усі обставини з’ясовують поліція та командування Нацгвардії.

«Суспільне» пише про те, що біля будинку застосовують сльозогінний газ. У поліції Київщини сказали у коментарі журналістам, які перебували на місці, що приватний будинок не є військовим обʼєктом. Також, за його словами, на місці немає загиблих чи постраждалих.