Премʼєр Бельгії подав у відставку через провал переговорів про бюджет. Король поки її не прийняв

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер подав у відставку після того, як пʼять партій урядової коаліції не змогли домовитися про новий бюджет. Король Філіп поки не прийняв його відставки і закликав політиків продовжити переговори.

Про це пишуть Bloomberg і бельгійський мовник VRT NWS.

Де Вевер зустрівся з королем 2 листопада і передав йому прохання про відставку. Філіп вирішив поки не ухвалювати рішення. Завтра, 3 листопада, він проведе консультації з лідерами партій урядової коаліції, а 6 листопада знову зустрінеться з премʼєром.

Якщо король зрештою прийме відставку де Вевера, Бельгії доведеться або формувати нову урядову коаліцію, або проводити дострокові вибори.

Причиною політичної кризи в Бельгії стали суперечки щодо держбюджету. Коаліція не змогла домовитися, як саме заощадити близько €10 мільярдів до 2029 року. Партія де Вевера N-VA та ліберали з «Реформістського руху» (MR) наполягають передусім на скороченні державних витрат, зокрема на охорону здоровʼя.

Натомість соціалістична Vooruit і центристські партнери по коаліції виступають проти значних скорочень соціальних витрат і пропонують залучити більше коштів через додаткові податки, зокрема для заможніших громадян.

Торік дефіцит бюджету Бельгії становив 5,2% ВВП, а до 2028 року, за прогнозом Центрального банку країни, може зрости до 5,7%.