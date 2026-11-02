У Флориді неподалік від резиденції Трампа розбився приватний літак — загинули девʼять людей

В американському штаті Флорида ввечері 1 листопада розбився приватний літак. Внаслідок аварії загинули всі девʼять людей, які були на борту.

Про це пишуть Associated Press і New York Post.

Літак Learjet 60 летів з Техасу на Багами. Він упав у житловому районі міста Грінакрес в окрузі Палм-Біч і після удару об землю вибухнув. На землі, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

New York Post пише, що аварія сталася приблизно за 15 км від маєтку президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго».

Перед катастрофою пілоти повідомляли диспетчерам про сильну турбулентність, опади та обледеніння літака. Згодом борт почав стрімко втрачати висоту. Пілот подав сигнал лиха і перед падінням повідомив, що літак вріжеться в землю. Тоді пролунав потужний вибух.

Удар залишив великий кратер, уламки розлетілися навколо, пошкодивши щонайменше один житловий будинок.

Причину аварії поки не встановили. Її розслідує Національна рада з безпеки транспорту США за участі Федерального авіаційного управління. На час розслідування з району Палм-Біч евакуювали близько 600 людей.