Росіяни вночі запустили по Україні майже 200 дронів. Постраждалі є на Харківщині, Полтавщині та в Одесі

У ніч проти 2 листопада російські війська атакували Україну 193 дронами, 75 з них — реактивні «Шахеди». ППО знешкодила 154 безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Водночас влучання фіксують у 26 місцях, а падіння уламків — у девʼяти. Зокрема, пізно ввечері росіяни вдарили по селу Васищеве на Харківщині. Постраждали 12 людей, серед них дитина. Пошкоджені будинки та приватне підприємство.

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Під ударом уночі була й Одеса. Там побиті будинки й об’єкти інфраструктури. Постраждали четверо людей.

Майже 30 разів ворог атакував Нікопольський район на Дніпропетровщині — постраждав чоловік.

У Кременчуцькому районі Полтавщини БпЛА впав на території приватного будинку. Пошкоджені чотири прилеглих будинки й автівки. Одна людина поранена.

А на Кіровоградщині росіяни влучили в транспортне підприємство — зайнялася пожежа. Люди не постраждали.

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Також через нічні обстріли в Києві та низці регіонів України зранку ввели аварійні відключення світла.