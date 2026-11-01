Медіа: Поліція Швеції провела спецоперацію на судні з екіпажем із РФ, яке підозрюють у причетності до російських диверсій

Поліція Швеції провела операцію на борту суховантажу компанії, яка раніше фігурувала в розслідуваннях щодо російських гібридних атак.

Про це пише шведський телеканал TV4.

За даними телеканалу, в операції могли брати участь бійці національного оперативного підрозділу поліції Швеції, однак правоохоронці не підтвердили залучення цих сил. Поліція перевіряла екіпаж судна та їхні документи.

Екіпаж судна складається з громадян Росії. Імовірно, вони жителі Калінінградської області, де працює представництво компанії. Журналісти пишуть, що судна цієї компанії раніше також фігурували в розслідуваннях щодо появи безпілотників у різних країнах Європи. Деякі з них були поблизу місць, де фіксували дрони.

Телеканал уточнює, що судна могли використовувати як бази для безпілотників російських спецслужб. Останнім часом правоохоронці низки європейських країн неодноразово проводили на них обшуки.

Європейські розвідувальні джерела вважають, що судна з високою ймовірністю діють в інтересах РФ.