У Києві відкрили погруддя експремʼєра Угорщини Імре Надя. Наступний крок — памʼятник Стусу в Будапешті

У Києві 1 листопада відкрили погруддя колишнього премʼєр-міністра Угорщини Імре Надя, якого стратила радянська влада після придушення Угорської революції 1956 року.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Під час церемонії відкриття погруддя він заявив, що Україна й Угорщина мають будувати нову якість відносин — на основі взаємної поваги, довіри та спільної безпеки.

«Історія Імре Надя, якого стратила радянська влада, нагадує про справжню природу московського імперіалізму, який не визнає права інших народів на власний шлях. Сьогодні Україна протистоїть тій самій імперській політиці. Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність», — написав Буданов.

Він розповів, що ініціатором встановлення погруддя Імре Надя став депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер. До проєкту також долучилися Альянс національних спільнот «Європейська коаліція», народні депутати та представники київської влади.

На відкриття погруддя в Київ приїхав угорський пастор й антирадянський дисидент Габор Іваньї. Він передав прапор революції 1956 року з підписом онуки Імре Надя Каталін Яноші.

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Наступним кроком, за словами голови ОП, має стати відкриття в Будапешті погруддя українського поета й дисидента Василя Стуса, який також зазнав репресій радянського режиму.