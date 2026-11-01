Українські бійці атакували підприємство російського ОПК під Ростовом і системи ППО на $70 млн

Бійці СБУ разом з іншими складовими Сил оборони атакували підприємство російського оборонно-промислового комплексу й обʼєкти ППО в Ростовській області РФ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Зокрема, під удар потрапив комбінат «Каменський» в Каменську-Шахтинському. Підприємство виробляє тверде ракетне пальне для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також компоненти для балістичних, крилатих і міжконтинентальних ракет.

Сили оборони вже неодноразово атакували цей завод. Зокрема, після одного з ударів у серпні 2026 року на його території спалахнула пожежа.

Крім того, за словами Зеленського, українські військові атакували зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» та командно-штабну машину системи С-400 «Тріумф». Вартість пошкоджених об’єктів ППО — приблизно $70 мільйонів.